Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью РБК-Украина. Он уточнил, на каком этапе находятся соответствующие обсуждения.

Смотрите также Авторитет США окажется на свалке, – Годжес резко отреагировал на предложение Виткоффа

Получала ли Украина мирные предложения от США

Недавно агентство Reuters обнародовало, как отмечалось, мирные американские предложения, согласно которым США де-юре признают российский контроль над Крымом, но де-факто – над Луганской областью и оккупированными частями Донецкой области, Запорожья и Херсонщины.

Отмечалось, что американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил соответствующие предложения европейским чиновникам на переговорах в Париже, которые состоялись 17 апреля. В то же время Украину, по словам Андрея Ермака, не знакомили с соответствующими "драфтами".

Никаких так называемых "американских предложений" украинская сторона не получала. На этих консультациях, которые были в Париже, которые были в Лондоне, которые происходят онлайн, происходит обмен определенными мнениями, идеями,

– сказал он.

Украинский чиновник поблагодарил США за мирные усилия, и отметил, что все, периодически появляется в СМИ, происходит "от двух сторон – от стороны, которая начала агрессию, и от стороны, которая себя защищает". А комментировать то, что идет с российской стороны, по его мнению, "неблагодарное занятие".