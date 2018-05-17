Мирные жители Донбасса обвиняют украинскую армию из-за обстрелов, – военкор

Про обстрелы по мирным жителям на Донбассе, про акции за избирательную реформу и засекреченную декларацию бывшего сотрудника СБУ Карамушка –в программе "Pro новости" рассказали военкор Евгений Назаренко, журналисты Анна Калюжная и Антон Столяров.

Евгений Назаренко: Пророссийские боевики умышленно бьют по жилым кварталам, разбивая дома. Зачем они это делают? Скорее всего, они хотят напугать местных жителей. Сделать их враждебно настроенными к нашей армии. Я когда езжу, они сразу говорят: по нам стреляют, потому что ваша армия здесь стоит. Пусть они уйдут, и тогда у нас будет мир.

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Анна Калюжная: Для меня новость о том, что пришло так мало людей на митинг, стала неприятной неожиданностью. Мне трудно сказать, почему пришло так мало людей на митинг. Сейчас люди не очень активны, если будет так продолжаться, то сами депутаты уже публично говорят, что закон не будет принят. Такие акции проводились и раньше. Первая акция была 17 октября, тогда вышло около 5-10 тысяч человек, также требовали избирательную реформу. И за короткий срок, две недели, удалось добиться желаемого, ведь Рада в первом же чтении проголосовала за этот избирательный кодекс.

Антон Столяров: Журналисты нашли информацию, что бывший сотрудник СБУ Карамушко владеет домом площадью 300 квадратных метров в поселке Вишенки Киевской области, землей площадью 18 соток, автомобилями Toyota и Land Cruiser. Ранее он владел недвижимостью в элитном жилом комплексе "Альпийский городок" и квартирой площадью 142 квадратных метра, которую сейчас продал. Интересно то, что мы увидели махинации с переоформлением собственности на своих родственников. В частности, свою квартиру он продали некой Карине Маслак. Мы не можем доказать, что они были родственниками, но остается тот факт, что они были прописаны по одному адресу определенное время.

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