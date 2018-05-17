21:38
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Программы Pro новости
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Мирные жители Донбасса обвиняют украинскую армию из-за обстрелов, – военкор

Pro новости 264 Читати новину українською

Про обстрелы по мирным жителям на Донбассе, про акции за избирательную реформу и засекреченную декларацию бывшего сотрудника СБУ Карамушка –в программе "Pro новости" рассказали военкор Евгений Назаренко, журналисты Анна Калюжная и Антон Столяров.

Евгений Назаренко: Пророссийские боевики умышленно бьют по жилым кварталам, разбивая дома. Зачем они это делают? Скорее всего, они хотят напугать местных жителей. Сделать их враждебно настроенными к нашей армии. Я когда езжу, они сразу говорят: по нам стреляют, потому что ваша армия здесь стоит. Пусть они уйдут, и тогда у нас будет мир.

Читайте также: Вагнеровцы всегда заезжают на серьезные и мощные бои, – эксперт

Анна Калюжная: Для меня новость о том, что пришло так мало людей на митинг, стала неприятной неожиданностью. Мне трудно сказать, почему пришло так мало людей на митинг. Сейчас люди не очень активны, если будет так продолжаться, то сами депутаты уже публично говорят, что закон не будет принят. Такие акции проводились и раньше. Первая акция была 17 октября, тогда вышло около 5-10 тысяч человек, также требовали избирательную реформу. И за короткий срок, две недели, удалось добиться желаемого, ведь Рада в первом же чтении проголосовала за этот избирательный кодекс.

Антон Столяров: Журналисты нашли информацию, что бывший сотрудник СБУ Карамушко владеет домом площадью 300 квадратных метров в поселке Вишенки Киевской области, землей площадью 18 соток, автомобилями Toyota и Land Cruiser. Ранее он владел недвижимостью в элитном жилом комплексе "Альпийский городок" и квартирой площадью 142 квадратных метра, которую сейчас продал. Интересно то, что мы увидели махинации с переоформлением собственности на своих родственников. В частности, свою квартиру он продали некой Карине Маслак. Мы не можем доказать, что они были родственниками, но остается тот факт, что они были прописаны по одному адресу определенное время.

Больше смотрите в программе.

Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Украина – Россия Pro новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук