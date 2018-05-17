Мирні жителі Донбасу звинувачують українську армію через обстріли, – воєнкор

Про обстріли по мирних жителях на Донбасі, про акцію за виборчу реформу та засекречену декларацію колишнього співробітника СБУ Карамушка –у програмі "Pro новини" розповіли воєнкор Євген Назаренко, журналісти Анна Калюжна та Антон Столяров.

Євген Назаренко: Проросійські бойовики умисно б'ють по житлових кварталах, розбиваючи хати. Навіщо вони це роблять? Скоріш за все, вони хочуть налякати місцевих жителів. Зробити їх вороже налаштованим до нашої армії. Я коли їжджу, вони відразу кажуть: по нам стріляють, тому що ваша армія тут стоїть. Нехай вони підуть, і тоді у нас буде мир.

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Анна Калюжна: Для мене новина про те, що прийшло так мало людей на мітинг, стала неприємною несподіванкою. Мені важко сказати, чому прийшло так мало людей на мітинг. Нині люди не дуже активні, якщо буде так продовжуватись, то самі депутати вже публічно говорять, що закон не буде ухвалений. Такі акції проводилися і раніше. Перша акція була 17 жовтня, тоді вийшло близько 5-10 тисяч людей, які також вимагали виборчу реформу. І за короткий термін, два тижні, вдалося домогтись бажаного, адже Рада в першому ж читанні проголосували за цей виборчий кодекс.

Антон Столяров: Журналісти знайшли інформацію, що колишній співробітник СБУ Карамушко володіє будинком площею 300 квадратних метрів у селищі Вишеньки, що на Київщині, землею площею 18 соток, автомобілями Toyota та Land Cruiser. Раніше він володів нерухомістю в елітному житловому комплексі "Альпійське містечко" і квартирою площею 142 квадратних метри, яку наразі продано. Цікаво те, що ми побачили махінації з переоформленням власності на своїх родичів. Зокрема, свою квартиру він продали такій собі Каріні Маслак. Ми не можемо довести, що вони були родичами, але залишається той факт, що вони були прописані за однією адресою певний час.

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