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Вагнерівці завжди заїжджають на серйозні та потужні бої, – експерт

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Те, що бойовики заїхали, насправді, тривожні новини. Ця приватна компанія працює як бізнес, їм дають замовлення і вони виконують свою роботу. Це не регулярна російська армія, хоча озброєна вона дуже серйозно танками та артилерією. Це люди, які працюють заради грошей. Журналіст Євген Назаренко розповів про кишенькову армію Путіна.

Про кишенькову армію Путіна

"ПВК "Вагнер" – це приватна армія, яка досить розповсюджена по всьому світі. Це професійні військові, підготовка яких відрізняється від бойовиків, адже це люди, які пройшли не одну війну, і вони не сидять постійно на блокпостах, не сидять в окопах. Вони заїжджають лише на спеціальні операції", – зазначив Євген Назаренко.

За його словами вагнерівці завжди заїжджають на серйозні, потужні бої. Вони були помічені під час боїв за Донецький аеропорт, у Дебальцевому. Однак, те, що вони заїхали, насправді тривожні новини. Ця приватна компанія працює як бізнес, їм дають замовлення і вони виконують свою роботу. Це не регулярна російська армія, хоча озброєна вона дуже серйозно: танки, артилерії та безліч боєприпасів. Це люди, які працюють заради грошей.

Про ситуацію з політв'язнями

Людмила Денісова розповіла, що розмовляла із уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою про Сенцова, Балуха та інших полонених, які перебувають у СІЗО Сімферополя. За домовленістю Москалькова перевірятиме умови утримання політв’язнів та якість надання їм медичної допомоги. За її словами, влада використовує будь-які важелі впливу, щоб посприяти вирішенню цієї ситуації, але зараз їх все менше, адже наші громадяни в полоні за межами держави.

Про аудитора НАБУ

Ми нічого не блокуємо, ми просто вимагаємо робити все відповідно до регламенту і до того положення, яке ми самі на своєму комітеті затвердили. Але коли йде нехтування регламентом діяльності комітету, тоді ми безсумнівно маємо виступити проти цього,
– сказав Віктор Чумак.

Нардеп також заявив, що НАБУ цілком може існувати і без аудитора, але законом передбачено, що він обов'язково повинен бути, адже він може стати основою для зняття з посади директора НАБУ. Саме тому тут і виникають такі суперечки і навіть бійки.

Більше дивіться у програмі "Pro. Новини".

Теги: Новини політики Війна на Донбасі НАБУ Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники Pro новини Віктор Чумак
Джерело: 24 Канал
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