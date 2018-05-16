Чому Антикорупційний комітет вже два роки не може обрати аудитора НАБУ

16 травня мали провести вже третій конкурс на кандидатуру аудитора НАБУ, але він так і не відбувся. Голова підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції Юрій Буглак зазначив, що цей конкурс має проводити не Антикорупційний комітет, а Верховна Рада України.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

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Представники опозиційних сил України останнім часом блокують питання про кандидатуру аудитора НАБУ. Хоча народний депутат Віктор Чумак запевнив, що ніякого блокування немає.

Ми нічого не блокуємо, ми просто вимагаємо робили все відповідно до регламенту і до того положення, яке ми самі на своєму комітеті затвердили. Але коли йде нехтування регламентом діяльності комітету, тоді ми безсумнівно маємо виступити проти цього,

– сказав Віктор Чумак.

Нардеп також заявив, що НАБУ цілком може існувати і без аудитора, але законом передбачено, що він обов'язково повинен бути, адже він може стати основою для зняття з посади директора НАБУ. Саме тому тут і виникають такі суперечки і навіть бійки.



Народний депутат Віктор Чумак

Спочатку влада хотіла поставити "свого" аудитора, щоб отримувати все, що вона схоче. Але ми виступили проти цього, адже для нас головним є справедлива робота,

– розповів народний депутат.

За словами Віктора Чумака, швидше за все, кандидатура аудитора НАБУ з'явиться до виборів, але невідомо, буде він залежним чи незалежним.

Нагадаємо, що аудитора НАБУ немає уже впродовж двох років, тому що політики досі не можуть визначитися хто займе цю посаду. 14 березня депутати зібралися на засідання антикорупційного комітету, але спільного висновку так і не знайшли. Нардеп Віктор Чумак вважає, що політики хочуть мати аудитора НАБУ, з яким можна домовитися.