Почему Антикоррупционный комитет уже два года не может избрать аудитора НАБУ

16 мая должны были провести уже третий конкурс на кандидатуру аудитора НАБУ, но он так и не состоялся. Председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции Юрий Буглак отметил, что этот конкурс должен проводить не Антикоррупционный комитет, а Верховная Рада Украины.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала в прямом эфире.

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Представители оппозиционных сил Украины в последнее время блокируют вопрос о кандидатуре аудитора НАБУ. Хотя народный депутат Виктор Чумак заверил, что никакого блокирования нет.

Мы ничего не блокируем, мы просто требуем делать все согласно регламенту и тому положению, которое мы сами на своем комитете утвердили. Но когда идет пренебрежение регламентом деятельности комитета, тогда мы несомненно должны выступить против этого,

– сказал Виктор Чумак.

Нардеп также заявил, что НАБУ вполне может существовать и без аудитора, но законом предусмотрено, что он обязательно должен быть, ведь он может стать основанием для снятия с должности директора НАБУ. Именно поэтому здесь и возникают такие споры и даже драки.

Народный депутат Виктор Чумак

Сначала власть хотела поставить "своего" аудитора, чтобы получать все, что она захочет. Но мы выступили против этого, ведь для нас главным является справедливая работа,

– рассказал народный депутат.

По словам Виктора Чумака, скорее всего, кандидатура аудитора НАБУ появится до выборов, но неизвестно, будет ли он зависимым или независимым.

Напомним, что аудитора НАБУ нет уже в течение двух лет, потому что политики до сих пор не могут определиться, кто займет эту должность. 14 марта депутаты собрались на заседание антикоррупционного комитета, но общего решения так и не нашли. Нардеп Виктор Чумак считает, что политики хотят иметь аудитора НАБУ, с которым можно договориться.