05:37
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 12°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
  • воскресенье
    18°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Почему Антикоррупционный комитет уже два года не может избрать аудитора НАБУ

41 Читати новину українською
Почему Антикоррупционный комитет уже два года не может избрать аудитора НАБУ
Почему Антикоррупционный комитет уже два года не может избрать аудитора НАБУ / Украинская правда

16 мая должны были провести уже третий конкурс на кандидатуру аудитора НАБУ, но он так и не состоялся. Председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции Юрий Буглак отметил, что этот конкурс должен проводить не Антикоррупционный комитет, а Верховная Рада Украины.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала в прямом эфире.

Читайте также: Аудит НАБУ – это принципиально прозрачная деятельность, – Грановский

Представители оппозиционных сил Украины в последнее время блокируют вопрос о кандидатуре аудитора НАБУ. Хотя народный депутат Виктор Чумак заверил, что никакого блокирования нет.

Мы ничего не блокируем, мы просто требуем делать все согласно регламенту и тому  положению, которое мы сами на своем комитете утвердили. Но когда идет пренебрежение регламентом деятельности комитета, тогда мы несомненно должны выступить против этого,
– сказал Виктор Чумак.

Нардеп также заявил, что НАБУ вполне может существовать и без аудитора, но законом предусмотрено, что он обязательно должен быть, ведь он может стать основанием для снятия с должности директора НАБУ. Именно поэтому здесь и возникают такие споры и даже драки.

Віктор Чумак

Народный депутат Виктор Чумак

Сначала власть хотела поставить "своего" аудитора, чтобы получать все, что она захочет. Но мы выступили против этого, ведь для нас главным является справедливая работа,
– рассказал народный депутат.

По словам Виктора Чумака, скорее всего, кандидатура аудитора НАБУ появится до выборов, но неизвестно, будет ли он зависимым или независимым.

Напомним, что аудитора НАБУ нет уже в течение двух лет, потому что политики до сих пор не могут определиться, кто займет эту должность. 14 марта депутаты собрались на заседание антикоррупционного комитета, но общего решения так и не нашли. Нардеп Виктор Чумак считает, что политики хотят иметь аудитора НАБУ, с которым можно договориться.

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Виктор Чумак
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як легко можна купити голоси фракції
16 мая, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 105
Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
16 мая, 22:09 Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
425
Яку
16 мая, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1252
Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
16 мая, 21:33 Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
234
Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
16 мая, 20:02 Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
Катерина Петренко 793
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук