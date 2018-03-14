Политики хотят иметь аудитора НАБУ, с которым можно договориться, – Чумак

Аудитора НАБУ нет уже в течение двух лет, политики не могут до сих пор определиться кто займет эту должность.

Такое заявил народный депутат Виктор Чумак в прямом эфире.

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В среду, 14 марта, депутаты собрались на заседание антикоррупционного комитета.

Политики хотят иметь аудитора НАБУ, с которым можно договориться,

– прокомментировал Чумак.

Комитет уже не впервые закрывается из-за отсутствия кворума.

"Я думаю, что мы соберемся, мы найдем определенный выход. Наверное, нужно будет вынести за скобки эти вопросы, которые разъединяют комитет. Нам нужно дальше работать, возможно", — добавил нардеп.

К слову, Национальное антикоррупционное бюро уже два года требует от парламента принять законопроект, по которому Бюро не будет связано с СБУ в вопросе снятия информации с каналов связи.