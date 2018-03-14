Політики хочуть мати аудитора НАБУ, з яким можна домовитися, – Чумак

Аудитора НАБУ немає уже впродовж двох років, політики не можуть досі визначитися хто займе цю посаду.

Таке заявив народний депутат Віктор Чумак у прямому ефірі.

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У середу, 14 березня, депутати зібралися на засідання антикорупційного комітету.

Політики хочуть мати аудитора НАБУ, з яким можна домовитися,

– прокоментував Чумак.

Комітет вже не вперше закривається через відсутність кворуму.

"Я думаю, що ми зберемося, ми знайдемо певний вихід. Напевно, потрібно буде винести за дужки ці питання, які роз’єднують комітет. Нам потрібно надалі працювати, можливо", – додав нардеп.

До слова, Національне антикорупційне бюро вже два роки вимагає від парламенту ухвалити законопроект, за яким Бюро не буде пов'язане з СБУ у питанні зняття інформації з каналів зв'язку.