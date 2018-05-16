Вагнеровцы всегда заезжают на серьезные и мощные бои, – эксперт

То, что боевики заехали, на самом деле, тревожные новости. Эта частная компания работает как бизнес, им дают заказ и они выполняют свою работу. Это не регулярная российская армия, хотя вооружена она очень серьезно танками и артиллерией. Это люди, которые работают ради денег. Журналист Евгений Назаренко рассказал о карманной армии Путина.

О карманной армии Путина

"ЧВК "Вагнер" – это частная армия, которая достаточно распространена во всем мире. Это профессиональные военные, подготовка которых отличается от боевиков, ведь это люди, которые прошли не одну войну, и они не сидят постоянно на блокпостах, не сидят в окопах. Они заезжают только на специальные операции", – отметил Евгений Назаренко.

По его словам вагнеровцы всегда заезжают на серьезные, мощные бои. Они были замечены во время боев за Донецкий аэропорт, Дебальцево. Однако, то, что они заехали, – на самом деле тревожные новости. Эта частная компания работает как бизнес, им дают заказ и они выполняют свою работу. Это не регулярная российская армия, хотя вооружена она очень серьезно: танки, артиллерия и множество боеприпасов. Это люди, которые работают ради денег.

О ситуации с политзаключенными

Людмила Денисова рассказала, что разговаривала с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о Сенцове, Балухе и других пленных, которые находятся в СИЗО Симферополя. По договоренности, Москалькова будет проверять условия содержания политзаключенных и качество оказания им медицинской помощи. По ее словам, власть использует любые рычаги воздействия, чтобы посодействовать решению этой ситуации, но сейчас их все меньше, ведь наши граждане в плену за пределами государства.

Об аудиторе НАБУ

Мы ничего не блокируем, мы просто требуем делать все согласно регламенту и того положения, которое мы сами на своем комитете утвердили. Но когда идет пренебрежение регламентом деятельности комитета, тогда мы несомненно должны выступить против этого,

– сказал Виктор Чумак.

Нардеп также заявил, что НАБУ вполне может существовать и без аудитора, но законом предусмотрено, что он обязательно должен быть, ведь он может стать основанием для снятия с должности директора НАБУ. Именно поэтому здесь и возникают такие споры и даже драки.

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