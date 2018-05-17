Журналіст розкрив цинічну причину обстрілів мирного населення проросійськими бойовиками

Проросійські бойовики на Донбасі спеціально гатять по мирних позиціях, аби налаштувати місцеве населення проти української армії.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів кореспондент Євген Назаренко.

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"Дуже важко казати, з чим це може бути пов'язане. Це більше схоже на якусь таку агонію терористів, тому що вони ведуть вогонь, власне, не по позиціях ЗСУ, а по тилових містах. Той самий Світлодарськ, він досить в тилу розташований. І от те, що обстріляли школу однією міною... Тому що проросійські бойовики, мінометники, так не працюють. Вони працюють квадратами, одразу декілька мін по квадратах. А це якась одна "зальотна" міна, видно, що це був якийсь п'яний сепаратист, чи щось таке", – зазначив Назаренко.

За словами кореспондента, позиції в Зайцевому, в Новолуганському, які також потрапляють під обстріли, з сепаратистами дуже близько один від одного. Якщо вони будуть стріляти по наших позиціях, можуть зачепити і свої.

От вони умисно б'ють по житлових кварталах, розбиваючи хати. Навіщо вони це роблять? Скоріш за все, вони хочуть налякати місцевих жителів. Зробити їх вороже налаштованим до нашої армії. Я коли їжджу, вони відразу кажуть: по нам стріляють, тому що ваша армія тут стоїть. Нехай вони підуть, і тоді у нас буде мир,

– додав Назаренко.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 17 травня 2018.

Нагадаємо, вранці 17 травня проросійські окупанти обстріляли школу №11 у Світлодарську. На момент обстрілу всередині перебувало понад 300 дітей.