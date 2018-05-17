Проросійські бойовики обстріляли мирних жителів Зайцева

У четвер, 17 травня, на Сході України під ворожі обстріли потрапило селище Зайцеве. Проросійські бойовики активно гатили по будівлях мирних жителів, загиблих немає.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповів воєнкор Олексій Годзенко.

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Два будинки місцевих мешканців згоріли вщент. На щастя, люди не постраждали, адже встигли добігти до підвалів перед тим, як розпочався обстріл.



Обстріли будинків мирних жителів



Обстріли у Зайцеве

В Зайцевому стріляли, як по позиціях українських армійців, так і далі, де української армії немає. Безпосередньо гатили по мирних мешканцях.

Нагадаємо, вранці 17 травня проросійські окупанти обстріляли школу №11 у Світлодарську. На момент обстрілу всередині перебувало понад 300 дітей.