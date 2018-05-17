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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Проросійські бойовики обстріляли мирних жителів Зайцева

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У четвер, 17 травня, на Сході України під ворожі обстріли потрапило селище Зайцеве. Проросійські бойовики активно гатили по будівлях мирних жителів, загиблих немає.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповів воєнкор Олексій Годзенко.

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Два будинки місцевих мешканців згоріли вщент. На щастя, люди не постраждали, адже встигли добігти до підвалів перед тим, як розпочався обстріл.


Обстріли будинків мирних жителів


Обстріли у Зайцеве

В Зайцевому стріляли, як по позиціях українських армійців, так і далі, де української армії немає. Безпосередньо гатили по мирних мешканцях.

Нагадаємо, вранці 17 травня проросійські окупанти обстріляли школу №11 у Світлодарську. На момент обстрілу всередині перебувало понад 300 дітей.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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