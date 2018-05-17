Пророссийские боевики обстреляли мирных жителей Зайцево

В четверг, 17 мая, на Востоке Украины под вражеским обстрелом попал поселок Зайцево. Пророссийские боевики активно били по зданиям мирных жителей, погибших нет.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военкор Андрей Годзенко.

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Два дома местных жителей сгорели дотла. К счастью, люди не пострадали, ведь успели добежать до подвалов перед тем, как начался обстрел.



Обстрелы домов мирных жителей



Обстрелы в Зайцево



В Зайцево стреляли, как по позициям украинских армейцев, так и дальше, где украинской армии нет. Непосредственно били по мирным жителям.

Напомним, утром 17 мая пророссийские оккупанты обстреляли школу №11 в Светлодарске. На момент обстрела внутри находилось более 300 детей.