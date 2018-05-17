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Журналист раскрыл циничную причину обстрелов мирного населения пророссийскими боевиками

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Евгений Назаренко
Евгений Назаренко / 24 Канал

Пророссийские боевики на Донбассе специально палят по мирным районам, чтобы настроить местное население против украинской армии.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал корреспондент Евгений Назаренко.

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"Очень трудно говорить, с чем это может быть связано. Это больше похоже на какую-то такую ​​агонию террористов, потому что они ведут огонь, собственно, не по позициям ВСУ, а по тыловым городам. Тот же самый Светлодарск, он в тылу расположен. И вот то, что обстреляли школу одной миной ... Потому что пророссийские боевики, минометчики, так не работают. Они работают квадратами, сразу несколько мин по квадратам. А это какая-то одна "залетная" мина, видно, что это был какой-то пьяный сепаратист, или что-то в этом роде", – отметил Назаренко.

По словам корреспондента, позиции в Зайцево, в Новолуганском, которые также попадают под обстрелы, с сепаратистами очень близко друг от друга. Если они будут стрелять по нашим позициям, могут затронуть и свои.

Вот они и умышленно бьют по жилым кварталам, разрушая дома. Зачем они это делают? Скорее всего, они хотят напугать местных жителей. Сделать их враждебно настроенным к нашей армии. Я когда езжу, они сразу говорят: по нам стреляют, потому что ваша армия здесь стоит. Пусть они уйдут, и тогда у нас будет мир,
– добавил Назаренко.

Напомним, утром 17 мая пророссийские оккупанты обстреляли школу №11 в Светлодарске. На момент обстрела внутри находилось более 300 детей.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Светлодарская дуга
Источник: 24 Канал
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