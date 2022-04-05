Мирных убивали во время оккупации Россией: The New York Times показало спутниковые снимки Бучи

The New York Times опубликовало спутниковые снимки из Бучи. Кадры доказывают, что мирных людей убивали во время оккупации Россией украинского города.

Соответствующую информацию сообщило 4 апреля. В частности, там сравнили кадры со спутниковых снимков с видео дороги, снятым сразу после освобождения города.

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The New York Times опубликовали спутниковые снимки из Бучи

Компания Maxar Technologies 2 апреля опубликовала спутниковые снимки с середины марта.

В то время на улицах города стали появляться тела убитых людей. Именно в это время оккупанты контролировали город.

В сравнении видео с места происшествия и со спутника, видно, что многие тела лежали на дорогах города еще в дни, когда Бучу контролировали враги,

– говорится в сообщении.

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Кстати, оккупанты цинично начали врать и пытаться опровергать фотографии Бучи. Враги писали, что якобы все фото оттуда – постановочные, что ужасающие картины "слепили" там уже после ухода из города русских войск.

Однако это не так.

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