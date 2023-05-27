Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, шеф-редактор The Insider Russia. Он предположил, какой глобальный конфликт может ожидать мир в будущем.
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"Путин попытается повторить сразу же, как только война закончится. В тот же момент, как он подпишет мирный договор, где бы ни закончилась война, в этот момент он будет готовить следующую. Потому что он в этом смысле безумный фанатик", – прокомментировал Олевский .
Главный бункерный фанатизм заключается не только в том, что он ненавидит Украину и хочет ее разрушить, но и в том, что он считает, что может ее победить.
В то же время элиты, которые сейчас страдают от войны, на этом этапе уже хотят ее окончания, но будут ли они повторяться – неизвестно.
Мир может ждать новая война
Олевский считает, что сейчас мир в целом стоит на пороге другой великой войны, которая будет связана с Азией, диктатурами как средством управления людьми.
Сейчас коалиция диктатур (Китай, Россия и некоторые страны центральной Азии) против недиктатуры – это очень мощные силы.
Журналист вспомнил статью, в которой говорится о том, что Япония сейчас выстраивает крепкую коалицию со странами Европы, ведь считает, что скоро ей придется воевать.
Мир готовится к чему-то большему, а сейчас это пересчет на своих и чужих,
– резюмировал Олевский.
Олевский предположил, чем может обернуться мирный договор с Россией: смотреть видео
Некоторые страны активизируют переговоры между Россией и Украиной.
- В последнее время появились 2 активных кандидата в "переговорщики" по окончании войны в Украине. Речь идет о президенте Китая Си Цзиньпине и турецком президенте Реджепе Эрдогане. Туда же присоединился и Папа Римский, занимающий очень посредственную позицию, к тому же не приобщающийся к гуманитарным миссиям в Украине.
- Специалисты из американского Института изученной войны пришли к выводу, что Кремль может снова давить на Запад, чтобы заставить Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных агрессору условиях.
- После визита лидеров 6 африканских государств Украины был представлен их "мирный план". Детали пока неизвестно, сообщается, что лидеры также обсуждали, насколько война в Украине повлияла на продовольственную безопасность в странах Африки.