Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, шеф-редактор The Insider Russia. Он предположил, какой глобальный конфликт может ожидать мир в будущем.

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"Путин попытается повторить сразу же, как только война закончится. В тот же момент, как он подпишет мирный договор, где бы ни закончилась война, в этот момент он будет готовить следующую. Потому что он в этом смысле безумный фанатик", – прокомментировал Олевский .

Главный бункерный фанатизм заключается не только в том, что он ненавидит Украину и хочет ее разрушить, но и в том, что он считает, что может ее победить.

В то же время элиты, которые сейчас страдают от войны, на этом этапе уже хотят ее окончания, но будут ли они повторяться – неизвестно.

Мир может ждать новая война

Олевский считает, что сейчас мир в целом стоит на пороге другой великой войны, которая будет связана с Азией, диктатурами как средством управления людьми.

Сейчас коалиция диктатур (Китай, Россия и некоторые страны центральной Азии) против недиктатуры – это очень мощные силы.

Журналист вспомнил статью, в которой говорится о том, что Япония сейчас выстраивает крепкую коалицию со странами Европы, ведь считает, что скоро ей придется воевать.

Мир готовится к чему-то большему, а сейчас это пересчет на своих и чужих,

– резюмировал Олевский.

Олевский предположил, чем может обернуться мирный договор с Россией: смотреть видео

Некоторые страны активизируют переговоры между Россией и Украиной.