Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что такой сценарий является гипотетическим. Ранее Владимир Зеленский раскритиковал "мирную инициативу" Китая и Бразилии, назвав ее "деструктивной".

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Довольно специфическая ситуация

Подобный китайско-бразильскому, "мирный план" Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, представил кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс.

Постепенно складывается впечатление, что маргинальная позиция Китая о развязывании войны в Украине, которая такой казалась в 2023 году, находит все большую поддержку в мире. В частности на уровне отдельных политиков в США и Европе,

– отметил он.

В этом смысле уже позиция Украины, по его мнению, выглядит такой, что поддерживается меньшинством стран. Сегодня в Финляндии, Италии, Венгрии, Словакии, Германии, а это страны – члены ЕС, заявляют примерно то же самое, о чем говорится в "мирном плане" Китая.

В частности в Германии, лидер левой партии Сара Вагенкнехт отметила, что "Украина должна быть готова к компромиссам".

Это довольно специфическая ситуация, ведь в Германии чуть ли не за переговоры и за дипломатию в развязывании войны выступают как представители оппозиции, так и представители коалиции,

– подчеркнул политолог.

Получается, что по меньшей мере на евразийском континенте, по его мнению, существует определенный консенсус между крупными экономиками и крупными внешнеполитическими игроками о том, что войну в Украине необходимо прекращать. В то же время решение противоречий, которые существуют между сторонами, необходимо переводить в дипломатическую плоскость.

Эти страны могут организовать встречу, допустим, по инициативе Виктора Орбана, на которой будут присутствовать представители Китая, Германии, Франции и т. д. По ее результатам участники могут подготовить определенный документ накануне саммита БРИКС, который должен состояться в октябре 2024 года, а также анонсированного Саммита мира, который предлагает провести Владимир Зеленский.

Тогда возникнет вопрос, а нужно ли организовывать следующий мирный саммит, потому что на это мероприятие могут приехать представители стран с уже выработанной позицией и предложат также рассматривать ее.

Опасность заключается в том, что эти страны, в частности дружественные Украине, могут представить другое видение решения войны, отметив, что его готова принять российская сторона. Тогда может сложиться ситуация, когда не Украина давит на мир, а мир на Украину. Однако это гипотетический сценарий, но его нужно было проговорить,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Обратите внимание! Китай продолжает предлагать "мирные инициативы" по развязыванию войны. Один вариант "мирного плана" он предложил в 2023 году. В этом году была разработана совместная китайско-бразильская инициатива, которую поддержали уже более "100 стран". Она предусматривает 6 пунктов. В то же время Владимир Зеленский раскритиковал этот "мирный план".