Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, Пекин сейчас находится на большой растяжке. Краеугольным камнем всей внешней политики Китая является территориальная целостность и суверенитет. Это связано с Тайванем, который они хотят вернуть себе.

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Исходя из такой логики, они должны поддерживать Украину. Ведь Украина – предмет агрессии со стороны России. Но, к сожалению, руководство Китая находится в ловушке, которую они сами создали. Не без помощи России. Уверен, что Россия здесь работала. И могла убедить китайцев, что Украина – не государство, а мятежная провинция. По такой логике Китай может поддерживать Россию,

– отметил Задорожный.

Китай становится похожим на Россию

Как отметил Загородний, с приходом Си Цзиньпиня Китай отошел от идеологии, которую пропагандировал бывший руководитель Китая Дэн Сяопин – проводить внешнюю политику максимально деидеологизированно. С приходом Си он начал продвигать линию Мао Цзэдуна, заключающуюся в соревновании систем.

За 10 лет Си Цзиньпинь практически нарушил все каноны, которые закладывал Дэн Сяопин. Первый сделал себя фактически пожизненным руководителем, а также публично пренебрежительно отнесся к предшественнику Ху Цзиньтао. И это в стране, где особенно ценится уважение к старшим и предшественникам.

К сожалению, Китай, по моим наблюдениям, становится похожим на Россию. Там есть единоличный лидер. И возможность ошибки резко возрастает, как и в России. Они также становятся заложниками собственной риторики национализма, пропагандируемой 20 лет. У россиян – "нас унижали после 1991 года", у китайцев – "нас унижали весь 19 век",

– рассказал Загородний.

Из-за этих проблем Китай действительно способен совершить ошибку и начать поставлять оружие России, которое может закончить санкциями от США и ЕС. Это однозначно приведет к экономическому кризису. А на этом фоне Китай может совершить еще одну ошибку и начать военный конфликт. Это понимают и Япония, и Южная Корея и Тайвань, поэтому усиленно вооружаются.

Он подчеркнул, что в целом "мирные инициативы" – очень низкокачественный документ, где много разногласий. Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет стран, но хочет изменить мировой порядок и не говорит о наказании агрессора.

Это еще раз доказывает, что коллективное руководство, признаки демократии спасают от ошибок и зависимости от одного человека. К сожалению, Китай этой своей позицией принял сторону России. И вирус Путина долетел в Китай,

– считает Загородний.

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Какие глобальные планы Китая

Похоже, Китай пытается построить альтернативный антизападный мир, куда могут войти страны Латинской Америки и в целом глобального Юга. Но все будет построено не на идеологии, а просто на реваншизме. Однако здесь Китай, как считает Задорожный, совершил фальстарт.

Слишком рано для Китая пугать Запад, где сейчас массово разворачивается военная промышленность. А если еще и промышленность США перейдет в режим "арсенала демократии"… Китай не сможет соревноваться, ведь в них преимущественно все скопировано или базировано на советском оружии.

– рассказал Задорожный.

Логично было бы дать Западу помочь Украине разгромить Россию. А по меньшей мере через 30 лет, когда Запад снова расслабится, предпринять определенные шаги.

"Мирный план" от Китая: коротко