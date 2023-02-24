Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, Пекін зараз перебуває на великій "розтяжці". Наріжним каменем всієї зовнішньої політики Китаю є територіальна цілісність та суверенітет. Це пов'язано з Тайванем, який вони хочуть собі повернути.

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Виходячи з такої логіки, вони мали б підтримувати Україну. Адже Україна є предметом агресії з боку Росії. Але, на жаль, керівництво Китаю перебуває в певній пастці, яку вони самі створили. Не без допомоги Росії. Впевнений, що Росія тут працювала. І могла переконати китайців, що Україна – не держава, а бунтівна провінція. За такою логікою Китай може підтримувати Росію,

– зазначив Задорожній.

Китай стає схожим на Росію

Як наголосив Загородній, з приходом Сі Цзіньпіня Китай відійшов від ідеології, яку пропагував колишній керівник Китаю Ден Сяопін – проводити зовнішню політику максимально деідеологізовано. З приходом Сі він почав просувати лінію Мао Цзедуна, яка полягає у змаганні систем.

За 10 років Сі Цзіньпінь практично порушив усі канони, які закладав Ден Сяопін. Перший зробив себе фактично довічним керівником, а також публічно зневажливо поставився до попередника Ху Цзіньтао тощо. І це в країні, де особливо цінується повага до старших та попередників.

На жаль, Китай, за моїми спостереженнями, стає схожим на Росію. Там є одноосібний лідер. І можливість помилки різко зростає, як і у Росії. Вони також стають заручниками власної риторики націоналізму, яку пропагували 20 років. У росіян – "нас принижували після 1991 року", в китайців – "нас принижували усе 19 століття",

– розповів Загородній.

Через ці проблеми Китай дійсно здатен наробити помилку і почати постачати зброю Росії, яка може закінчити санкціями від США та ЄС. Це однозначно призведе до економічної кризи. А на цьому тлі Китай може зробити ще одну помилку і розпочати військовий конфлікт. Це розуміють і Японія, і Південна Корея, і Тайвань, тому посилено озброюються.

Він підкреслив, що загалом "мирні ініціативи" – дуже низькоякісний документ, де багато розбіжностей. Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет країн, але хоче змінювати світовий порядок і не говорить про покарання агресора.

Це ще раз доводить, що колективно керівництво, ознаки демократії рятують від помилок та залежності від однієї людини. На жаль, Китай цією своєю позицією став на бік Росії. І вірус Путіна долетів до Китаю,

– вважає Загородній.

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Які глобальні плани Китаю

Схоже на те, що Китай намагається побудувати альтернативний антизахідний світ, куди можуть увійти країни Латинської Америки та загалом глобального Півдня. Але все буде побудоване не на ідеології, а просто на реваншизмі. Однак тут Китай, як вважає Задорожній, зробив фальстарт.

Зарано для Китаю лякати Захід, де зараз масово розгортається військова промисловість. А якщо ще й промисловість США перейде в режим "арсеналу демократії"… Китай не зможе змагатися, бо базово у них все скопійоване та базоване радянській зброї,

– розповів Задорожній.

Логічно було б дати Заходу допомогти Україні до розгрому Росії. А щонайменше через 30 років, коли Захід знову розслабиться, зробити певні кроки.

"Мирний план" від Китаю: коротко