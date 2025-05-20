Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала высказал мнение, что этот план, о котором напоминает посланник американского лидера Келлог, не является постоянным, он будет меняться.

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Результаты опроса украинцев относительно мирного плана США

Анализируя американский мирный план, политолог задумался над вопросом, куда делись украинско-европейские предложения мирного урегулирования войны. Именно они, по его словам, во время недавнего общественного опроса получили немалую поддержку украинцев – 51%, а вот американские предложения – 29% голосов.

"Придется продвигать и украинскую сторону, потому что если мы хотим достичь компромисса на переговорах, то они должны быть "завизированы" украинским обществом. Пока эти 22 пункта имеют поддержку среди украинцев менее трети, это серьезный сигнал", – отметил Чаленко.

Трамп оправдывает Путина

Политолог отметил, что сейчас лидер США показывает определенную прогнозируемость. По его словам, когда Трамп готовится к встрече или телефонному разговору, он действует в двух полярностях. С одной стороны, если он считает статус своего оппонента ниже, то максимально его атакует. Если считает статус собеседника выше – происходит оправдание.

В отношении Путина оно звучит постоянно. Если мы увидим решение о прекращении огня, что пытались выжать из российского диктатора, это будет успех со стороны Трампа, европейской коалиции, Украины, но главное, чтобы не больше, чтобы Путин не смог продавить свои ультимативные требования,

– подчеркнул Чаленко.

Например, по украинским регионам, гуманитарным вопросам, нейтралитету Украины. Сейчас вопрос в том, как остановить увеличение аппетита российского диктатора. Политолог подчеркнул, что точно не следует удовлетворять его прихоти.

Напомним, что 19 мая Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Американский лидер видит, что в переговорном процессе может быть прогресс, поэтому усиливать санкции против России пока США не будут. Свой диалог с главой Кремля Трамп обсудил с лидерами Европы. Как отреагировали европейские политики на это – читайте в материале.