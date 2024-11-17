Об этом 24 Каналу рассказал полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм, отметив, что сначала основной целью Путина была капитуляция Украины и установление там марионеточного правительства. Сейчас он хочет удержать оккупированные земли за собой. И даже посягает на другие украинские территории.

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Может ли Трамп поддержать Украину в войне

Как отметил Ингрэм, как все будет двигаться дальше – будет видно в первые недели после инаугурации президента Трампа. Сейчас кажется, что Путин не захочет отходить от собственных наглых прихотей. И тут уже есть вопрос, как на это все будет реагировать Трамп.

Думаю, что среда Путина говорит ему только то, что он хочет слышать. Диктатор думает, что контролирует ситуацию, поэтому будет упираться. Это может заставить Трампа пересмотреть свои действия и предоставить Украине реальную военную помощь,

– сказал Ингрэм.

В первые недели после инаугурации Трампа нужно будет внимательно следить за публичными заявлениями политиков, которые звучат по войне в Украине. Именно там можно будет увидеть намеки, готов ли Путин пойти на уступки и к чему склоняется Трамп.

Добавим, и Трамп, и его окружение неоднократно делали и Трамп и его окружение неоднократно делали неоднозначные заявления относительно войны в Украине. СМИ сообщали, что на данный момент нет утвержденного "мирного плана" от новоизбранного президента США. Советники предлагают определенные идеи, но все будет решать сам Трамп.