Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Х депутата Европарламента от Германии Сергея Лагодинского. Он утверждает, что "мирный план" Трампа включает прекращение огня и выборы до подписания окончательного соглашения.

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Мирный план Трампа – это "подарок Путину"

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию войны, по словам Сергея Лагодинского, предусматривает три этапа: прекращение огня, выборы в Украине и подписание окончательного соглашения.

Лагодинский, ссылаясь на свои "собственные источники" (происхождение которых не уточнил), подчеркнул, что этот план является "полным выполнением всех желаний Путина", ведь Путин стремится после войны получить пророссийского кандидата, а особенно рассчитывает на выборы в Украине как на способ покорить страну.

Евродепутат отметил, что для Кремля и Путина важным является устранение Зеленского, который разбил их планы по подчинению Украины.

Лагодинский также заявил, что по мнению Европы, выборы в Украине должны состояться только после подписания окончательного мирного соглашения. Стоит отметить, что Лагодинский, представитель немецкой партии Зеленых и ранее уже делал пророссийские заявления.

Он родился в Астрахани и переехал в Германию в 90-х годах, а в 2022 году выступал с речью, где назвал "моральным долгом" Евросоюза спасение "России будущего", предлагая выдавать гуманитарные визы россиянам, которые покидают страну из-за протеста против войны.