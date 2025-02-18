Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Х депутата Європарламенту від Німеччини Сергія Лагодинського. Він стверджує, що "мирний план" Трампа включає припинення вогню та вибори до підписання остаточної угоди.

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Мирний план Трампа – це "подарунок Путіну"

Мирний план президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни, за словами Сергія лагодинського, передбачає три етапи: припинення вогню, вибори в Україні та підписання остаточної угоди.

Лагодинський, посилаючись на свої "власні джерела" (походження яких не уточнив), підкреслив, що цей план є "повним виконанням всіх бажань Путіна", адже Путін прагне після війни здобути проросійського кандидата, а особливо розраховує на вибори в Україні як на спосіб підкорити країну.

Євродепутат зазначив, що для Кремля та Путіна важливим є усунення Зеленського, який розбив їхні плани щодо підпорядкування України.

Лагодинський також заявив, що на думку Європи, вибори в Україні повинні відбутися лише після підписання остаточної мирної угоди. Варто зазначити, що Лагодинський, представник німецької партії Зелених і раніше вже робив проросійські заяви.

Він народився в Астрахані та переїхав до Німеччини в 90-х роках, а в 2022 році виступав із промовою, де назвав "моральним обов’язком" Євросоюзу порятунок "Росії майбутнього", пропонуючи видавати гуманітарні візи росіянам, які залишають країну через протест проти війни.