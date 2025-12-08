Убрали пророссийские требования: Зеленский говорит, что мирный план США уже сократили

Украинский президент отметил, что во время консультаций стороны несколько изменили мирный план США по Украине. Теперь в нем есть меньше пунктов – убрали те требования, которые были противоречивыми.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции в Лондоне, пишет 24 Канал. Глава переговорной группы Рустем Умеров представил новый план из 20 пунктов.

Что сказал Зеленский о новом мирном плане?

Некоторые пункты мирного плана, что предлагает США неприемлемы для Украины. Поэтому для улучшения переговорного процесса их решили изъять. Так из 28 пунктов остались только 20, которые поддерживают все стороны.

Выровняли это направление и откровенно не проукраинские пункты убрали. Настроение американцев – за то, чтобы находить компромиссы,

– отметил Зеленский.

Есть вопросы, которые Украина не может поддержать из-за прописанных норм в Конституции, или международное и моральное право.

Соединенные Штаты поддерживают вопрос финансирования восстановления Украины и гарантий безопасности. Партнеры будут готовы в случае, когда Россия захочет начать новую агрессию.

Что известно о мирном плане по Украине?