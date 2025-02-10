После Мюнхена может быть визит спецпредставителя Трампа Кита Келлога в Украину, впоследствии – встреча лидера Штатов с Владимиром Зеленским, после чего можно будет говорить о презентации мирного плана. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Финишная прямая к презентации плана

Олег Рыбачук отметил, что в Мюнхене будет присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, а также основа международной команды Дональда Трампа. На полях конференции состоится первая встреча украинского лидера с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

На полях конференции будет множество, наверное, сотни различных событий, консультаций. Но они все будут неофициальные, неформальные. Это вовсе не означает, что на них не будут происходить важные для нас события, что на них не будет формироваться определенная политика,

– подчеркнул он.

Спецпредставитель президента Штатов по вопросам Украины и России Кит Келлог опроверг то, что там он представит план Трампа. Очевидно, конференция будет одним из этапов к презентации плана.

Важно, что в Мюнхене не будет российской делегации. Однако там могут быть представители, которые могут доносить определенную информацию с российской стороны. Это могут быть не обязательно представители Кремля.

"Поэтому после Мюнхена – визит Келлога в Украину. Возможно, потом будет в Москву, не знаю. После Мюнхена, вероятнее всего, мы можем ожидать встречу Трампа с Зеленским. Потому что эту встречу анонсировал президент США. Это все будет финишной прямой для того, чтобы можно было говорить о возможности официальной презентации плана Трампа по Украине", – предположил аналитик.

Напомним, Кит Келлог заявил, что не планирует представлять мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, это должен сделать сам американский президент.