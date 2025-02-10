Після Мюнхена може бути візит спецпредставника Трампа Кіта Келлога до України, згодом – зустріч лідера Штатів із Володимиром Зеленським, після чого можна буде говорити про презентацію мирного плану. Таку думку 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Фінішна пряма до презентації плану

Олег Рибачук зазначив, що у Мюнхені буде присутній Президент України Володимир Зеленський, а також основа міжнародної команди Дональда Трампа. На полях конференції відбудеться перша зустріч українського лідера із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

На полях конференції буде безліч, напевно, сотні різних подій, консультацій. Але вони усі будуть неофіційні, неформальні. Це зовсім не означає, що на них не будуть відбуватися важливі для нас події, що на них не буде формуватися певна політика,

– підкреслив він.

Спецпредставник президента Штатів з питань України та Росії Кіт Келлог спростував те, що там він представить план Трампа. Очевидно, конференція буде одним з етапів до презентації плану.

Важливо, що у Мюнхені не буде російської делегації. Однак там можуть бути представники, які можуть доносити певну інформацію з російської сторони. Це можуть бути не обов'язково представники Кремля.

"Тому після Мюнхена – візит Келлога до України. Можливо, потім буде в Москву, не знаю. Після Мюнхена, найімовірніше, ми можемо очікувати зустріч Трампа з Зеленським. Бо цю зустріч анонсував президент США. Це усе буде фінішною прямою для того, щоб можна було говорити про можливість офіційної презентації плану Трампа по Україні", – припустив аналітик.

Нагадаємо, Кіт Келлог заявив, що не планує представляти мирний план Трампа під час Мюнхенської безпекової конференції. За його словами, це має зробити сам американський президент.