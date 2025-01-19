Перемирие в Украине может быть подобным прекращению Корейской войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Какой может стать мирное соглашение Трампа

Американские чиновники, как из команды Джо Байдена, так и Дональда Трампа, который готовится к инаугурации 20 января, склоняются к мнению, что Россия, вероятно, удержит контроль над оккупированными территориями Украины.

Хотя Трамп ранее обещал завершить войну за 24 часа, ситуация выглядит значительно сложнее. Автор статьи подчеркивает, что нет реальных доказательств желания Путина вести переговоры.

В то же время американские чиновники, как из лагеря Байдена, так и Трампа "признают, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, которую она сейчас оккупирует".

Такое прекращение огня, указывает NYT, может напоминать корейское перемирие, остановившее, но не положившее конец Корейской войне.

Ключевым вызовом для любого соглашения станет обеспечение того, чтобы Россия не использовала прекращение боевых действий для перегруппировки и дальнейшего наступления. По словам советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, администрация действующего президента США работала над созданием механизмов безопасности для предотвращения этого.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что гарантировать безопасность Украины сможет только ее членство в НАТО. Одной из возможных мер безопасности NYT называет развертывание европейских миротворческих сил, вероятно, с участием Великобритании, Германии и Франции.

Вопрос военной поддержки Украины остается центральным. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена считают, что США должны сохранять роль главного партнера Украины в поставках оружия, разведданных и координации действий. Это должно обеспечить необходимые рычаги влияния.

В то же время российская сторона может стремиться к более широким уступкам, таких как вывод американских войск из Европы. Однако, как отмечается в материале, Трамп до сих пор не высказал свою позицию по этому вопросу.