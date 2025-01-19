Перемир'я в Україні може бути подібним до припинення Корейської війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Якою може стати мирна угода Трампа

Американськв посадовці, як із команди Джо Байдена, так і Дональда Трампа, який готується до інавгурації 20 січня, схиляються до думки, що Росія, ймовірно, утримає контроль над окупованими територіями України.

Хоча Трамп раніше обіцяв завершити війну за 24 години, ситуація виглядає значно складнішою. Автор статті підкреслює, що немає реальних доказів бажання Путіна вести переговори.

Водночас американські чиновники, як із табору Байдена, так і Трампа "визнають, що Росія, швидше за все, збереже свої війська на приблизно 20 відсотках території України, яку вона зараз окуповує".

Таке припинення вогню, вказує NYT, може нагадувати корейське перемир'я, що зупинило, але не поклало кінець Корейській війні.

Ключовим викликом для будь-якої угоди стане забезпечення того, щоб Росія не використала припинення бойових дій для перегрупування та подальшого наступу. За словами радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана, адміністрація чинного президента США працювала над створенням механізмів безпеки для запобігання цьому.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що гарантувати безпеку України зможе лише її членство в НАТО. Одним із можливих заходів безпеки NYT називає розгортання європейських миротворчих сил, ймовірно, за участі Великої Британії, Німеччини та Франції.

Питання військової підтримки України залишається центральним. Високопосадовці адміністрації Байдена вважають, що США повинні зберігати роль головного партнера України у постачанні зброї, розвідданих і координації дій. Це має забезпечити необхідні важелі впливу.

Водночас російська сторона може прагнути ширших поступок, таких як виведення американських військ із Європи. Однак, як зазначається в матеріалі, Трамп досі не висловив свою позицію з цього питання.