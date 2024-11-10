У Путина заявили о "позитивных сигналах" в позиции Трампа по войне в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал "быстро" завершить войну в Украине. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что видит "позитивные сигналы" в позиции республиканца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Пескова российским государственным СМИ.

Смотрите также "Камбэк века и приговор Америке": почему Трамп победил и что будет с Украиной – обзор западных СМИ

В России высказались о "мирных планах" Трампа

Сигналы – положительные. Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о том, как он воспринимает все через соглашения, что он может заключить сделку, которая может привести к миру,

– указывает Дмитрий Песков.

По его словам, Трамп "говорит о мире", а не о конфронтации. Также представитель диктатора замечает, что новоизбранный президент "не говорит о желании нанести стратегическое поражение России", и это "выгодно отличает его от действующей администрации".

В то же время Песков сказал, что трудно предсказать, "в какой степени Трамп будет придерживаться заявлений, сделанных во время кампании".

Отметим, что на фоне уже скорого возвращения Дональда Трампа в Белый дом все чаще звучат новые и новые версии того, как республиканец "видит окончание войны". Например, премьер Польши Дональд Туск предположил, что в ближайшее время можно ожидать информацию о дате прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины. Однако в МИД на фоне этого заявления вспомнили о принципе "ничего об Украине без Украины" и указали, что именно наша страна будет определять путь.