Однако Трамп может пытаться убедить Владимира Путина и Украину принять это соглашение. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер.

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"Не думаю, что Трамп разрежет Украину и бросит ее часть россиянам со словами: "Делайте то, что хотите". Но думаю, он считает, что у него есть возможность как-то использовать свои навыки, чтобы убедить Путина и Украину принять соглашение. Думаю, это соглашение, вероятно, было бы достаточно плохим", – сказал он.

"Соглашение было бы плохим"

Адам Кинзингер отметил, что никто не имеет права торговаться территориями Украины, это должно быть наше решение. Наше государство четко озвучило, что нужно продолжать борьбу за освобождение, защиту своей территории, остановить российскую агрессию раз и навсегда. Поэтому другие государства могут только помогать украинцам на этом пути.

Я думаю, что идея "мира" Дональда Трампа просто не сработает. Думаю, он наивный, потому что думает, что все сработает. Это только вдохновит Владимира Путина продолжать войну, пока он не увидит, что он может вытянуть из Дональда Трампа,

– убежден республиканец.