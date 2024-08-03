Однак Трамп може намагатися переконати Владіміра Путіна та Україну прийняти цю угоду. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер.

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"Не думаю, що Трамп розріже Україну та кине її частину росіянам зі словами: "Робіть те, що хочете". Але думаю, він вважає, що у нього є можливість якось використати свої навички, щоб переконати Путіна та Україну прийняти угоду. Думаю, ця угода, ймовірно, була б досить поганою", – сказав він.

"Угода була б поганою"

Адам Кінзінгер зазначив, що ніхто не має права торгуватися територіями України, це повинно бути наше рішення. Наша держава чітко озвучила, що потрібно продовжувати боротьбу за звільнення, захист своєї території, зупинити російську агресію раз і назавжди. Тому інші держави можуть лише допомагати українцям на цьому шляху.

Я думаю, що ідея "миру" Дональда Трампа просто не спрацює. Думаю, він наївний, бо думає, що усе спрацює. Це тільки надихне Владіміра Путіна продовжувати війну, поки він не побачить, що він може витягнути з Дональда Трампа,

– переконаний республіканець.