Такое мнение высказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, подчеркнул, что разговаривая с Россией, нужно применять другие методы, чем переговоры. Также спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в январе может приехать в Киев и предложить сценарии окончания войны.

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Справедливый мир, а не перемирие

"В конце 2024 года у Трампа и его окружения были расчеты на то, что можно достичь мира в Украине переговорами. Но они не оправдались. Это очередное подтверждение того, что Россия не понимает языка договоров, она понимает язык силы", – подчеркнул Ус.

Поэтому, по его мнению, в США должны понимать, что против России надо применять жесткие действия:

администрация Трампа должна ветировать предложение Эмануэля Макрона о заходе европейских военных на территорию Украины;

должно быть продлено действие санкций против России, и снять они могут быть только после того, как Москва признает капитуляцию;

нужно разработать механизм компенсации Украине нанесенного россиянами ущерба. По оценкам Киевской школы экономики (по состоянию на сентябрь 2024 года) материальный ущерб от войны России против Украины уже превышают 1,164 триллиона долларов.

Если не будет создан механизм возмещения, тогда будет очень трудно достичь справедливого мира,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Задача украинской дипломатии, по его мнению, показать Трампу и его окружению, какой ущерб нанесла Россия нашему государству. Если они не будут покрыты, то Украина не сможет сказать, что точка в этой войне поставлена.

В то же время любое перемирие означает то, что рано или поздно произойдет более существенная атака России, которая может уже не ограничиться только Украиной, но и затронет страны Запада,

– подчеркнул Иван Ус.

Поэтому странам Запада нужно обеспечить победу Украины в войне, чтобы исключить конфликт с Россией через несколько лет.

К слову, политолог Алексей Буряченко обратил внимание на заявление спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога о том, что "нельзя допустить повторения "Минских соглашений". Это по мнению Буряченко, "очень правильный и позитивный сигнал для Украины", и он означает, что между Келлогом и украинскими дипломатами есть тесный диалог. Для Путина же это болезненный сигнал.