Зеленский обсудил с вице-президентом США мирный план Трампа, – Axios
Дональд Трамп спешит положить конец войне в Украине до конца 2025 года. В администрации президента США уже разработали проект мирного плана и ожидают, что Киев с ним согласится как можно скорее.
Уже в пятницу, 21 ноября, Владимир Зеленький обсудил мирный план с вице-президентом США, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Смотрите также Писали, как будто через "переводчик": The Guardian обнаружил русизмы в мирном плане США
Что известно о разговоре Зеленского и Вэнса?
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Джей Ди Вэнсом о предложенном США мирном плане для Украины, сообщили два осведомленных источника.
Это был самый высокий уровень контакта между США и Украиной относительно нового плана. По словам источников, Зеленский сказал администрации Трампа, что готов к переговорам, но Белый дом настаивает на подписании документа ко Дню благодарения.