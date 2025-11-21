Зеленский обсудил с вице-президентом США мирный план Трампа, – Axios

Дональд Трамп спешит положить конец войне в Украине до конца 2025 года. В администрации президента США уже разработали проект мирного плана и ожидают, что Киев с ним согласится как можно скорее.

Уже в пятницу, 21 ноября, Владимир Зеленький обсудил мирный план с вице-президентом США, передает 24 Канал со ссылкой на Axios. Что известно о разговоре Зеленского и Вэнса? Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Джей Ди Вэнсом о предложенном США мирном плане для Украины, сообщили два осведомленных источника. Это был самый высокий уровень контакта между США и Украиной относительно нового плана. По словам источников, Зеленский сказал администрации Трампа, что готов к переговорам, но Белый дом настаивает на подписании документа ко Дню благодарения.