Зеленський обговорив з віцепрезидентом США мирний план Трампа, – Axios
- Володимир Зеленський обговорив мирний план Дональда Трампа з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Європейські союзники відкидають основні пункти американської пропозиції.
Дональд Трамп поспішає покласти кінець війні в Україні до кінця 2025 року. В адміністрації президента США вже розробили проєкт мирного плану, і очікують, що Київ з ним погодиться якомога швидше.
У п'ятницю, 21 листопада, Володимир Зеленський обговорив мирний план із Джей Ді Венсом, передає 24 Канал із посиланням на Axios.
Що відомо про розмову Зеленського і Венса?
Як повідомили два обізнані джерела, президент України провів телефонну розмову із віцепрезидентом США.
Видання зазначає, що наразі це був найвищий рівень контакту між США та Україною щодо нового плану.
За словами джерел, Зеленський сказав адміністрації Трампа, що готовий до переговорів, але Білий дім наполягає на підписанні документа до Дня подяки, тобто до 27 листопада.
Перед тим, як поговорити з Венсом, Володимир Зеленський провів відеоконференцію з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, щоб обговорити мирний план Трампа. Європейські союзники наполягають на тому, щоб основою для будь-яких переговорів була лінія зіткнення. У такий спосіб вони відкидають деякі пункти американської пропозиції, яка вимагає від України здачу Росії усього Донбасу.
Довідка: Низка ЗМІ вже оприлюднили повний текст мирного плану Трампа з 28 пунктів. У ньому від Києва вимагають відмовитися від територій на сході, погодитися ніколи не вступати до НАТО та прийняти повну амністію для росіян, які скоїли воєнні злочини. Водночас план передбачає безпрецедентні гарантії безпеки від США та Європи, створені за моделлю статті 5 НАТО, які зобов'язали б США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту".
Останні новини про мирний план Трампа для України
- У Білому домі розповіли, що мирний план розробляли Стів Віткофф і Марко Рубіо. Під час роботи над проєктом вони нібито контактували з українцями і росіянами. Втім, ЗМІ заперечують, що американці цікавилися думкою Києва. Кажуть, що нібито план створювали за спиною в України, аби потім поставити її перед фактом.
- Володимир Зеленський зізнався українцям, що перебуває під дуже важким тиском з боку США. Україна постала перед складним вибором – аби прийняти принизливі умови мирного плану, або втратити ключового партнера. Президент запевнив, що він будь-що не зрадить інтереси свого народу.
- Європейські лідери розробляють альтернативний мирний план для України, який має бути вигіднішим для Києва у порівнянні з пропозицією США. Очікується, що держсекретар Марко Рубіо обговорить американську ініціативу з європейцями вже в п'ятницю, 21 листопада.