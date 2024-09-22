Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план Трампа по окончанию войны. Речь идет об установлении демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии разграничения между Россией и Украиной. Кроме того, наше государство должно отказаться от вступления в НАТО. Президент Зеленский прокомментировал "мирную инициативу" республиканцев.

Смотрите также Зеленский отреагировал на заявление Трампа об Украине во время дебатов

"Это станет началом глобальной войны"

Глава государства отметил, что завершение войны путем отказа Украины от своих территорий неприемлемо. Политик добавил, что это было бы ужасно, если бы эту идею действительно пытались реализовать.

Это точно не может произойти. Такой сценарий не имел бы никакой основы в международных нормах, в уставе ООН, в правосудии. И это не обязательно положит конец войне. Это просто лозунги,

– подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что не считает концепцию Венса настоящим планом. Высказывания кандидата в вице-президенты Зеленский назвал "опасным сигналом".

По его мнению, Вэнс и те, кто разделяют его взгляды, должны понимать, что "как только они начинают торговать на нашей территории, они начинают закладывать интересы Америки в других местах: например, на Ближнем Востоке, а также в отношениях Тайваня и США с Китаем".

Когда в США соглашаются, что Украина для завершения войны должна отдать свои законные территории, это означает, что они легализируют такое поведение в мире. Это, по словам Зеленского, ведет к началу глобальных войн.

Пусть господин Вэнс почитает историю Второй мировой войны, когда страна была вынуждена отдать часть своей территории одному лицу. Что сделал тот человек? Или его успокоили, или он нанес сокрушительный удар европейскому континенту – многим нациям в целом и еврейской нации в частности? Пусть немного почитает,

– заявил Зеленский.

К слову, президент объяснил, почему изменил риторику относительно переговоров с Россией.