Кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс розповів, яким бачить план Трампа щодо закінчення війни. Йдеться про встановлення демілітаризованої зони уздовж нинішньої лінії розмежування між Росією та Україною. Крім того, наша держава має відмовитися від вступу у НАТО. Президент Зеленський прокоментував "мирну ініціативу" республіканців.

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"Це стане початком глобальної війни"

Глава держави зауважив, що завершення війни шляхом відмови України від своїх територій є неприйнятним. Політик додав, що це було б жахливо, якби цю ідею справді намагалися реалізувати.

Це точно не може статися. Такий сценарій не мав би жодної основи в міжнародних нормах, у статуті ООН, у правосудді. І це не обов’язково покладе кінець війні. Це просто гасла,

– наголосив президент.

Він також підкреслив, що не вважає концепцію Венса справжнім планом. Висловлювання кандидата у віцепрезиденти Зеленський назвав "небезпечним сигналом".

На його думку, Венс та ті, хто поділяють його погляди, мають розуміти, що "як тільки вони починають торгувати на нашій території, вони починають закладати інтереси Америки в інших місцях: наприклад, на Близькому Сході, а також у відносинах Тайваню та США з Китаєм".

Коли у США погоджуються, що Україна для завершення війни має віддати свої законні території, це означає, що вони легалізовують таку поведінку у світі. Це, за словами Зеленського, веде до початку глобальних війн.

Нехай пан Венс почитає історію Другої світової війни, коли країна була змушена віддати частину своєї території одній особі. Що зробив той чоловік? Чи його заспокоїли, чи він завдав нищівного удару європейському континенту — багатьом націям загалом і єврейській нації зокрема? Нехай трохи почитає,

– заявив Зеленський.

До слова, президент пояснив, чому змінив риторику щодо перемовин із Росією.