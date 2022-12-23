Спикер Путина, очевидно, забыл принять таблетки перед выступлением. Потому что заявил, что он и не подозревает, о каком плане говорится. Заявления распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Путин ответил на выступление Зеленского в Конгрессе шаблонными заявлениями и ложью, – ISW

Далее Песков установил рекорд по переобучению в воздухе и подчеркнул, что в Москве слышали заявления Зеленского.

Кроме того, спикер Путина похвастался, что "в демилитаризации Украины есть существенные продвижения". Между тем единственные продвижения, которые у России есть на самом деле, – увеличение черных пакетов. По состоянию на 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 100 950 оккупантов.

Что известно о мирной формуле Зеленского

В WSJ сообщили, что украинский лидер в Вашингтоне представил дипломатам формулу мира для Украины. Известно, что он состоит из 10 пунктов. Подробности мир услышит уже в феврале 2023 года.

В США уже отреагировали на предложения украинского лидера.

Могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что предложил Зеленский. Я только что был на видеосвязи с нашими партнерами по "Группе семи". И это одна из вещей, о которых мы говорили,

– рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Предложения Зеленского он назвал "хорошим началом".