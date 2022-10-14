Президент подписал соответствующий указ 14 октября – в 80-летие создания Украинской повстанческой армии. Мирослав Симчич награжден орденом "Золотая Звезда".

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О звании ходатайствовали украинские военные

За героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении Украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Симчичу Мирославу Васильевичу - украинскому военному и общественному деятелю, политзаключенному советских концлагерей,

– говорится в указе президента.

99-летний сотенный УПА Мирослав Симчич отличился в Руширском бою под Космачем против отрядов НКВД и других советских дивизий. Бой длился 3 суток, в нем сотенный получил ранение, но продолжал сражаться – после завершения победной битвы Симчич потерял сознание от потери крови.

Свой последний бой Симчич провел в 1948 году, после чего был арестован и осужден за деятельность в УПА. Суммарно Герой Украины провел более 32 лет в концлагерях. На свободу сотенный УПА вышел в 1985 году, однако даже после провозглашения независимости Украины милиция Запорожья "привычно" приходила проверять "особо опасного преступника". Окончательно реабилитировали Мирослава Симчича в 2017 году.

Мирослав Симчич – почетный граждане Коломыи и Львова. О присвоении звания неоднократно ходатайствовали представители местных администраций.

В преддверии присвоения звания в соцсетях появилась группа, в которой военные, современные воины нашей страны, призвали Владимира Зеленского присвоить Мирославу Симчичу высшую государственную награду.

В январе 2023 года Герою Украины Мирославу Симчичу исполнится 100 лет.

Также Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины:

майору НАБУ Ивану Гвоздеву (посмертно);

полковнику Олегу Гончаруку;

подполковнику Дмитрию Завадскому;

подполковнику Ростиславу Козию;

полковнику Евгению Курашу;

полковнику Валерию Падителю;

майору Евгению Соловьеву;

полковнику Игорю Скибюку;

мастер-сержанту Борису Харчуку;

генерал-лейтенанту Николаю Олещуку;

подполковнику Сергею Побережцу.

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