Президент підписав відповідний указ 14 жовтня – у 80-ту річницю створення Української повстанської армії. Мирослав Симчич нагороджений орденом "Золота Зірка".

Зверніть увагу З чого почалася українська містика 14 жовтня

Про звання клопотали українські військові

За героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги у становленні Української державності, багаторічну плідну громадську діяльність постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Симчичу Мирославу Васильовичу – українському військовому та громадському діячеві, сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів,

– йдеться в указі президента.

99-річний сотенний УПА Мирослав Симчич відзначився у Рушірському бою під Космачем проти загонів НКВД та інших радянських дивізій. Бій тривав 3 доби, у ньому сотенний зазнав поранення, але продовжував битися – після завершення переможної битви Симчич знепритомнів від утрати крові.

Свій останній бій Симчич дав у 1948 році, після чого його арештували та засудили за діяльність в УПА. Сумарно Герой України провів понад 32 роки в концтаборах. На волю сотенний УПА вийшов у 1985 році, однак навіть після проголошення незалежності України міліція Запоріжжя "за звичкою" приходила перевіряти "особливо небезпечного злочинця". Остаточно реабілітували Мирослава Симчича у 2017 році.

Мирослав Симчич – почесний громадяни Коломиї та Львова. Про надання звання неодноразово клопотали представники місцевих адміністрацій.

Напередодні присвоєння звання у соцмережах з'явилася група, у якій військові, сучасні воїни нашої країни закликали Володимира Зеленського присвоїти Мирославу Симчичу найвищу державну нагороду.

У січні 2023 року Герою України Мирославу Симчичу виповниться 100 років.

Також Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України:

майору НАБУ Івану Гвоздєву (посмертно);

полковнику Олегу Гончаруку;

підполковнику Дмитру Завадському;

підполковнику Ростиславу Козію;

полковнику Євгенію Курашу;

полковнику Валерію Падителю;

майору Євгену Соловйову;

полковнику Ігорю Скибюку;

майстер-сержанту Борису Харчуку;

генерал-лейтенанту Миколі Олещуку;

підполковнику Сергію Побережцю.

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