Что известно о 9-летней Мирославе, которая тяжело ранена в результате атаки по Днепру
Бабушка, на меня падает дом. Все. Это ее слова,
– рассказала бабушка Людмила Мовчан.
По ее словам, перед атакой она с девочкой ходила в магазин. Когда возвращались домой, к девочке во дворе подбежали друзья. После этого Мирослава попросилась поиграть с ними.
Было же тихо, мирно. Я говорю: "Ну хорошо. Я поднимусь, отнесу то, что мы с тобой купили". В окно посмотрела – она рядом у подъезда с мальчиками. Я только сняла одежду и надела халат. И здесь…
– рассказала бабушка девочки.
В момент взрыва 9-летняя Мирослава была на улице. Она получила тяжелые ранения. Бабушка девочки, как только пришла в себя, бросилась искать внучку. Когда нашла, соседи уже помогали ей.
Соседка увезла девочку в больницу
Мирославу заметила их соседка Светлана, которая сама является врачом. Девочка была в тяжелом состоянии. Светлана с мужем увезли ребенка в больницу.
Это были рваные раны. Там уже не было одежды, не было кожи. Кости были невооруженным глазом видны. Мы с мужем ее донесли на руках,
– вспомнила Светлана.
Муж сел за руль, а Светлана с девочкой на заднее сиденье: "Я старалась с ней говорить – она мне ничего не отвечала. Она только смотрела на меня своими глазами".
По словам Светланы, когда люди и дети кричат – это не самое ужасное. Самое страшное – когда уже не кричат, лежат и плохо реагируют.
В каком состоянии 9-летняя Мирослава, пострадавшая от удара в Днепре: смотрите видео
Что известно о 9-летней Мирославе, пострадавшей в результате удара по Днепру
- Тетя девочки Елена Педько рассказывала "Телеграфу", что 9-летняя Мирослава запомнила лишь сильную вспышку и красно-желтый свет перед тем, как ее отбросило взрывной волной.
- Девочку прооперировали. Пока ее жизни ничего не угрожает. Бабушка рассказала, что Мирослава уже разговаривает, всех узнает.
- По словам бабушки девочку ждет длительная реабилитация. Есть шанс на то, что Мирослава сможет ходить.