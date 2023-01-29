Она одна из самых тяжелых травмированных в результате удара по многоэтажке в Днепре. О спасении и состоянии девочки изданию "Радио Свобода" рассказала бабушка и соседка, которая отвезла ребенка в больницу сразу после атаки. Заметьте Террористический удар России по Днепру: количество погибших возросло до 46, среди них – 6 детей

Что известно о 9-летней Мирославе, которая тяжело ранена в результате атаки по Днепру

Бабушка, на меня падает дом. Все. Это ее слова,

– рассказала бабушка Людмила Мовчан.

По ее словам, перед атакой она с девочкой ходила в магазин. Когда возвращались домой, к девочке во дворе подбежали друзья. После этого Мирослава попросилась поиграть с ними.

Было же тихо, мирно. Я говорю: "Ну хорошо. Я поднимусь, отнесу то, что мы с тобой купили". В окно посмотрела – она рядом у подъезда с мальчиками. Я только сняла одежду и надела халат. И здесь…

– рассказала бабушка девочки.

В момент взрыва 9-летняя Мирослава была на улице. Она получила тяжелые ранения. Бабушка девочки, как только пришла в себя, бросилась искать внучку. Когда нашла, соседи уже помогали ей.

Соседка увезла девочку в больницу

Мирославу заметила их соседка Светлана, которая сама является врачом. Девочка была в тяжелом состоянии. Светлана с мужем увезли ребенка в больницу.

Это были рваные раны. Там уже не было одежды, не было кожи. Кости были невооруженным глазом видны. Мы с мужем ее донесли на руках,

– вспомнила Светлана.

Муж сел за руль, а Светлана с девочкой на заднее сиденье: "Я старалась с ней говорить – она мне ничего не отвечала. Она только смотрела на меня своими глазами".

По словам Светланы, когда люди и дети кричат – это не самое ужасное. Самое страшное – когда уже не кричат, лежат и плохо реагируют.

В каком состоянии 9-летняя Мирослава, пострадавшая от удара в Днепре: смотрите видео

Что известно о 9-летней Мирославе, пострадавшей в результате удара по Днепру

Тетя девочки Елена Педько рассказывала "Телеграфу", что 9-летняя Мирослава запомнила лишь сильную вспышку и красно-желтый свет перед тем, как ее отбросило взрывной волной.

Девочку прооперировали. Пока ее жизни ничего не угрожает. Бабушка рассказала, что Мирослава уже разговаривает, всех узнает.

По словам бабушки девочку ждет длительная реабилитация. Есть шанс на то, что Мирослава сможет ходить.

Справка. 14 января Россия ударила ракетой Х-22 по Днепру. Атака врага разрушила два подъезда многоэтажки. Поисково-спасательные работы продолжались 69 часов. К сожалению, 46 человек погибли, из них – 6 детей, 11 человек остаются пропавшими без вести. 80 человек ранены, из них 24 – в больнице.