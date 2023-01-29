Вона одна з найважчих травмованих внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Про порятунок та стан дівчинки виданню "Радіо Свобода" розповіла бабуся та сусідка, яка відвезла дитину в лікарню відразу після атаки.

Зауважте Терористичний удар Росії по Дніпру: кількість загиблих зросла до 46, серед – них 6 дітей

Що відомо про 9-річну Мирославу, яка важко поранена внаслідок атаки по Дніпру

Бабусю, на мене падає дім. Все. Це її слова,

– розповіла бабуся Людмила Мовчан.

За її словами, перед атакою вона з дівчинкою ходила в магазин. Коли повертались додому, то до дівчинки у дворі підбігли друзі. Після цього Мирослава попросилась погратись з ними.

Було ж тихо, мирно. Я кажу: "Ну добре. Я піднімуся, віднесу те, що ми з тобою купили". У вікно подивилась – вона поряд біля під'їзду з хлопчиками. Я тільки зняла одяг і вдягнула халат. І тут…

– розповіла бабуся дівчинки.

У момент вибуху 9-річна Мирослава була на вулиці. Вона отримала важкі поранення. Бабуся дівчинки, як тільки отямилась, кинулась шукати онучку. Коли знайшла, сусіди вже їй допомагали.

Сусідка відвезла дівчинку в лікарню

Мирославу помітила їхня сусідка Світлана, яка сама є лікарем. Дівчинка була у важкому стані. Світлана з чоловіком відвезли дитину в лікарню.

Це були рвані рани. Там вже не було одягу, не було шкіри. Кістки було неозброєним оком видно. Ми з чоловіком її донесли на руках,

– пригадала Світлана.

Чоловік сів за кермо, а Світлана з дівчинкою на заднє сидіння: "Я старалась з нею говорити – вона мені нічого не відповідала. Вона тільки дивилась на мене своїми очима".

За словами Світлани, коли люди та діти кричать – це не найстрашніше. Найстрашніше – це коли вже не кричать, лежать та погано реагують.

У якому стані 9-річна Мирослава, яка постраждала від удару в Дніпрі: дивіться відео

Що відомо про 9-річну Мирославу, яка постраждала внаслідок удару по Дніпрі

Тітка дівчинки Олена Педько розповідала "Телеграфу", що 9-річна Мирослава запам'ятала лише сильний спалах і червоно-жовте світло перед тим, як її відкинуло вибуховою хвилею.

Дівчинку прооперували. Наразі її життю нічого не загрожує. Бабуся розповіла, що Мирослава вже розмовляє, всіх впізнає.

За словами бабусі на дівчинку чекає тривала реабілітація. Є шанс на те, що Мирослава зможе ходити.

Довідка. 14 січня Росія вдарила ракетою Х-22 по Дніпрі. Атака ворога зруйнувала два під'їзди багатоповерхівки. Пошуково-рятувальні роботи тривали 69 годин. На жаль, 46 людей загинули, з них – 6 дітей, 11 людей залишаються зниклими безвісти. 80 людей поранені, з них 24 – у лікарні.