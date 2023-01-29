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Що відомо про 9-річну Мирославу, яка важко поранена внаслідок атаки по Дніпру
Бабусю, на мене падає дім. Все. Це її слова,
– розповіла бабуся Людмила Мовчан.
За її словами, перед атакою вона з дівчинкою ходила в магазин. Коли повертались додому, то до дівчинки у дворі підбігли друзі. Після цього Мирослава попросилась погратись з ними.
Було ж тихо, мирно. Я кажу: "Ну добре. Я піднімуся, віднесу те, що ми з тобою купили". У вікно подивилась – вона поряд біля під'їзду з хлопчиками. Я тільки зняла одяг і вдягнула халат. І тут…
– розповіла бабуся дівчинки.
У момент вибуху 9-річна Мирослава була на вулиці. Вона отримала важкі поранення. Бабуся дівчинки, як тільки отямилась, кинулась шукати онучку. Коли знайшла, сусіди вже їй допомагали.
Сусідка відвезла дівчинку в лікарню
Мирославу помітила їхня сусідка Світлана, яка сама є лікарем. Дівчинка була у важкому стані. Світлана з чоловіком відвезли дитину в лікарню.
Це були рвані рани. Там вже не було одягу, не було шкіри. Кістки було неозброєним оком видно. Ми з чоловіком її донесли на руках,
– пригадала Світлана.
Чоловік сів за кермо, а Світлана з дівчинкою на заднє сидіння: "Я старалась з нею говорити – вона мені нічого не відповідала. Вона тільки дивилась на мене своїми очима".
За словами Світлани, коли люди та діти кричать – це не найстрашніше. Найстрашніше – це коли вже не кричать, лежать та погано реагують.
У якому стані 9-річна Мирослава, яка постраждала від удару в Дніпрі: дивіться відео
Що відомо про 9-річну Мирославу, яка постраждала внаслідок удару по Дніпрі
- Тітка дівчинки Олена Педько розповідала "Телеграфу", що 9-річна Мирослава запам'ятала лише сильний спалах і червоно-жовте світло перед тим, як її відкинуло вибуховою хвилею.
- Дівчинку прооперували. Наразі її життю нічого не загрожує. Бабуся розповіла, що Мирослава вже розмовляє, всіх впізнає.
- За словами бабусі на дівчинку чекає тривала реабілітація. Є шанс на те, що Мирослава зможе ходити.