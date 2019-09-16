Мирослава Гонгадзе начала писать книгу откровенных воспоминаний о своем муже

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе накануне 19-й годовщины его трагического исчезновения опубликовала в соцсети фрагмент будущих мемуаров.

Как сообщила Мирослава Гонгадзе, книга воспоминаний пока находится в зачаточном состоянии.

Прошло 19 лет, с тех пор как я видела своего мужа в последний раз. В этом году в Фонде журналистики Неймана Гарвардского университета в Гарварде я наконец начала писать об этом,

– написала она на своей странице в Facebook.

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В соцсети Мирослава Гонгадзе опубликовала короткий фрагмент своей будущей книги, которая обещает быть довольно откровенной.

"Последнее утро. "Господи! Похоже, это будет приятный день", – я посмотрела, как солнечный луч касался прекрасного лица моего мужа, который все еще тихо дышал во сне.

Моя судьба еще спала под утренним солнцем. Это было то самое идеальное лицо, в которое я влюбилась с первого взгляда, когда мы познакомились девять лет назад.

Его прямой нос, широко расставленные глаза, почти светлые волосы и сильная челюсть привлекали меня тогда же с такой интенсивностью. Со всеми изменами и вызовами, которые он принес в мою жизнь, я все еще любила его так же, как и когда мы встречались. Красота его лица была исключительной, но в сочетании с его энергией и стремлением к изменениям она порождала силу, большую, чем жизнь. В мире есть люди, которые не боятся смерти, они живут так, будто нет барьеров, нет концов. Они знают свое предназначение и готовы пожертвовать этим. Они живут в тот момент, как будто завтра не существует. Он был одним из них".

Кстати, в понедельник, 16 сентября, в Киеве состоится акция на Майдане Независимости, во время которой вспомнят всех погибших журналистов. Начало мероприятия запланировано в 19:00.

Что известно о смерти Георгия Гонгадзе?​

Журналист, основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, принадлежало журналисту. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежат журналисту.



Убийство Гонгадзе вызвало широкий резонанс, особенно после "кассетного скандала", и считается одним из самых громких уголовных дел современной Украины. К захвату и убийству журналиста причастны сотрудники МВД, близкие непосредственно к Леониду Кучме, который лично отдавал приказ о похищении Гонгадзе.



За убийство Георгия Гонгадзе приговорен к пожизненному заключению бывший руководитель департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач, и приговорены к различным срокам лишения свободы бывшие сотрудники милиции Николай Протасов (13 лет лишения свободы, умер в тюрьме), Валерий Костенко и Александр Попович (12 лет лишения свободы).