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      Мирослава Ґонґадзе розпочала писати книгу відвертих спогадів про свого чоловіка

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      Георгій Ґонґадзе з дружиною та дітьми
      Георгій Ґонґадзе з дружиною та дітьми / dzerkalo.media

      Вдова журналіста Георгія Ґонґадзе напередодні 19-ї річниці його трагічного зникнення опублікувала у соцмережі фрагмент майбутніх мемуарів.

      Як повідомила Мирослава Ґонґадзе, книга спогадів наразі перебуває в зародковому стані.

      Минуло 19 років, відколи я бачила свого чоловіка востаннє. Цього року в Фонді журналістики Неймана Гарвардського університету в Гарварді я нарешті почала писати про це,
      – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

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      У соцмережі Мирослава Ґонґадзе опублікувала короткий фрагмент своєї майбутньої книги, яка обіцяє бути доволі відвертою.

      "Останній ранок. "Господи! Схоже, це буде приємний день", – я подивилася, як сонячний промінь торкався прекрасного обличчя мого чоловіка, який все ще тихо дихав уві сні.

      Моя доля ще спала під ранковим сонцем. Це було те саме ідеальне обличчя, у яке я закохалася з першого погляду, коли ми познайомилися дев’ять років тому.

      Його прямий ніс, широко розставлені очі, майже світле волосся і сильна щелепа приваблювали мене тоді ж з такою інтенсивністю. З усіма зрадами і викликами, які він приніс у моє життя, я все ще любила його так само, як і коли ми зустрічалися. Краса його обличчя була винятковою, але в поєднанні з його енергією та потягом до змін вона породжувала силу, більшу, ніж життя. У світі є люди, які не бояться смерті, вони живуть так, ніби немає бар’єрів, немає кінців. Вони знають своє призначення і готові пожертвувати цим. Вони живуть у ту мить, ніби завтра не існує. Він був одним із них".

      До речі, у понеділок, 16 вересня, у Києві відбудеться акція на Майдані Незалежності, під час якої згадають усіх загиблих журналістів. Початок заходу запланований о 19:00.

      Що відомо про смерть Георгія Ґонґадзе? Журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Ґонґадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, належало журналістові. У 2009 році в Київській області було знайдено рештки черепа, які, за даними експертизи, належать журналістові.

      Вбивство Ґонґадзе викликало широкий резонанс, особливо після "касетного скандалу", та вважається однією з найгучніших кримінальних справ сучасної України. До захоплення та вбивства журналіста причетні співробітники МВС, наближені безпосередньо до Леоніда Кучми, який особисто віддавав наказ щодо викрадення Ґонґадзе .

      За вбивство Георгія Ґонґадзе засуджено до довічного ув’язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (12 років позбавлення волі).

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      Теги: Новини України Вбивство Георгія Гонгадзе Література
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