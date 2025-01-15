По его мнению, присутствие по безопасности в государстве, в случае необходимости, должны обеспечивать солдаты стран Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что заявил Волкер о миротворческой миссии

Волкер считает, что НАТО может организовать миротворческую миссию в Украине, а Соединенные Штаты могут оказать поддержку своими воздушными силами в небе Польши и Германии. Он также добавил, что именно европейские страны играют ключевую роль в потенциальном мирном процессе.

Они должны взять на себя львиную долю ответственности за оборонные расходы в Европе и обеспечение военных потребностей Украины. Организацию может на себя взять НАТО, но войска на местах должны размещать именно страны Европы,

– говорит Волкер.

По его словам, пока нет никаких причин, что мешали бы европейским силам обеспечить присутствие войск в Украине.

О предоставлении поддержки США в виде воздушных сил в небе Польши и Германии, Волкер отметил, что это вероятно. Однако, пока рано об этом говорить, ведь еще даже не состоялся первый телефонный звонок новоизбранного президента Соединенных Штатов Трампа Путину.

Он подчеркнул важность скоординированных действий между европейскими странами и Соединенными Штатами для обеспечения стабильности в Украине и в регионе в целом.

Волкер также ответил, являются ли неотвратимыми территориальные уступки Украины. По его словам, вероятно, США будут пытаться заставить Россию вернуть захваченные территории дипломатическим путем.