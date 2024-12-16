Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности сделала заявление по прибытии на свое первое заседание министров иностранных дел ЕС на новой должности, сообщает 24 Канал.

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Почему о миротворцах в Украине говорить рано

Каллас считает, что миротворцев можно отправлять только после достижения мира в Украине. Однако Россия, очевидно, не хочет мира сейчас.

Новая руководительница дипломатии Европейского Союза ссылается на интервью главы российского МИД Сергея Лаврова Такеру Карлсону, которое подтверждает, что страна-агрессор до сих пор не отказалась от своей цели.

Они не отступили от своих целей, поэтому мы не можем это обсуждать,

– говорит Каллас.

Президент Франции Эммануэль Макрон может инициировать обсуждение размещения миротворческой миссии в Украине во время саммита лидеров ЕС, запланированного на 18 – 19 декабря. Однако некоторые европейские чиновники считают подобные разговоры преждевременными. Такого же мнения придерживается Каллас.

Ранее она заявила, что не исключает присутствие иностранных войск в Украине, а ЕС могло бы сыграть свою роль в случае принятия этого решения.