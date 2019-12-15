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      Миротворческая миссия на Донбассе: в России отреагировали на заявление Украины

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      Дмитрий Песков / ТАСС

      Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко о возможном возвращении Украины к идее миротворцев ООН на Донбассе.

      В Кремле утверждают, что пока никаких новых инициатив не предлагалось. Об этом сообщает "ТАСС".

      К теме: Украина может вернуться к идее миротворческой миссии на Донбассе

      Отметим, что глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина может вернуться к идее с размещением миротворческого контингента ООН на оккупированном Донбассе. К такому шагу власти могут прибегнуть в случае, если все другие возможности минских договоренностей будут исчерпаны.

      Он также подчеркнул, что предложение России по миротворческой миссии не устраивает Украину, поскольку там предлагают разместить миротворцев только вдоль линии столкновения.

      Миротворческий контингент – чем русская идея отличалась от украинской

      Идея о миротворческой миссии еще предыдущей украинской власти заключалась во внедрении на оккупированных территориях до российско-украинской границы миротворческого контингента ООН.

      Зато российские власти исказила эту идею – россияне хотели под видом миротворцев легализовать на территории Украины собственные войска, которые размещались бы между украинскими военными и боевиками на линии столкновения.

      Что такое миротворческая миссия ООН?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса.

      В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Вадим Пристайко ООН Миротворческий контингент Новости политики
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