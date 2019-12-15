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      Миротворча місія на Донбасі: у Росії відреагували на заяву України

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      Дмитро Пєсков / ТАСС

      Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відреагував на заяву українського міністра закордонних справ Вадима Пристайка про можливе повернення України до ідеї миротворців ООН на Донбасі.

      У Кремлі стверджують, що поки жодних нових ініціатив не пропонувалося. Про це повідомляє "ТАСС".

      До теми: Україна може повернутися до ідеї миротворчої місії на Донбасі

      Відзначимо, що глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна може повернутися до ідеї з розміщенням миротворчого контингенту ООН на окупованому Донбасі. До такого кроку влада може вдатися у разі, якщо усі інші можливості мінських домовленостей буде вичерпано.

      Він також підкреслив, що пропозиція Росії щодо миротворчої місії не влаштовує Україну, оскільки там пропонують розмістити миротворців лише уздовж лінії зіткнення.

      Миротворчий контингент – чим російська ідея відрізнялась від української

      Ідея про миротворчу місію ще попередньої української влади полягала у запровадженні на окупованих територіях аж до українсько-російського кордону миротворчого контингенту ООН.

      Натомість, російська влада викривила цю ідею – росіяни хотіли під виглядом миротворців легалізувати на території України власні війська, які б розміщувалися між українськими військовими та бойовиками на лінії зіткнення.

      Що таке миротворча місія ООН?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу.

      У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".


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      Автор: Северин Трач
      Теги: ООН Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Миротворчий контингент Вадим Пристайко
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