Так, Дональд Трамп сначала должен применить свое геополитическое влияние на Владимира Путина и создать для Европы 2 условия. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что для США такое предложение является достаточно выгодным.

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После чего Европа отправит в Украину миротворческие силы

Весной прошлого года президент Франции рассматривал идею присутствия европейских войск в Украине, но тогда бы они были вынуждены участвовать в боевых действиях. Кроме того, в Украину нужно было бы направить большое количество военных, оружия и авиации, что Европе невыгодно.

"Поэтому европейские страны посоветовались, заручились поддержкой Макрона, как автора инициативы, и изменили формат того, как они подают будущему президенту США видение своего военного присутствия в Украине. Формат изменился с военной миссии на миротворческую", – объяснил Жовтенко.

Макрон заявил, что сначала США должны убедить Россию сесть за стол переговоров, а Европа должна построить гарантии безопасности для Украины в виде военного присутствия на линии разграничения.

То есть миротворческая миссия может появиться в Украине только после того, когда США обеспечат на длительный период режим прекращения огня и достигнут договоренности о буферной зоне,

– подчеркнул он.

По мнению эксперта, европейцы таким образом сделали шаг назад и передали "пас" в Вашингтон Трампу.

Согласится ли на "план" Европы Трамп

С одной стороны, такая позиция европейских стран является рациональной для них, с другой стороны, возникает вопрос, понравится ли это Трампу.

Европейским лидерам сейчас надо объяснить команде будущего президента США и ему самому, почему они изменили позицию по военной миссии и миротворцам,

– отметил Жовтенко.

По словам эксперта, Трамп может подумать, что европейцы хотят на нем сэкономить. Однако если США не поддержит такую инициативу Европы, европейцам нужно будет до 5 лет, чтобы нарастить свои военные мощности и самостоятельно обеспечить прекращение огня.

Такой вариант не устроит ни Украину, ни Трампа. Даже Европе это бы не подошло, ведь они бы сознательно пошли на дальнейшее существование российской угрозы для себя.

За это время Россия могла бы усилить свой потенциал и напрямую угрожать НАТО. Трамп же понимает, что если ситуация дойдет до этой точки, то расходы Америки на обеспечение безопасности в Европе будут гораздо большими, чем те, которые просят европейцы сейчас,

– добавил он.

Кстати, Владимир Зеленский поддержал предложение Макрона по миротворческой миссии в Украине, но требует конкретных механизмов для ее реализации. В то же время президент Украины подчеркнул, что идея может стать частью системы гарантий безопасности для нашей страны.