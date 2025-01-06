Так, Дональд Трамп спершу повинен застосувати свій геополітичний вплив на Владіміра Путіна та створити для Європи 2 умови. Детальніше про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що для США така пропозиція є досить вигідною.

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Після чого Європа відправить в Україну миротворчі сили

Весною минулого року президент Франції розглядав ідею присутності європейських військ в Україні, але тоді б вони були змушені брати участь в бойових діях. Крім того, в Україну потрібно було б направити велику кількість військових, зброї та авіації, що Європі невигідно.

"Тому європейські країни порадились, заручились підтримкою Макрона, як автора ініціативи, і змінили формат того, як вони подають майбутньому президенту США бачення своєї військової присутності в Україні. Формат змінився з військової місії на миротворчу", – пояснив Жовтенко.

Макрон заявив, що спершу США повинні переконати Росію сісти за стіл переговорів, а Європа має побудувати гарантії безпеки для України у вигляді військової присутності на лінії розмежування.

Тобто миротворча місія може з'явитись в Україні лише після того, коли США забезпечать на тривалий період режим припинення вогню та досягнуть домовленості про буферну зону,

– наголосив він.

На думку експерта, європейці в такий спосіб зробили крок назад та передали "пас" у Вашингтон Трампу.

Чи погодиться на "план" Європи Трамп

З одного боку, така позиція європейських країн є раціональною для них, з іншого боку, виникає питання, чи сподобається це Трампу.

Європейським лідерам зараз треба пояснити команді майбутнього президента США та йому самому, чому вони змінили позицію з військової місії та миротворців,

– зазначив Жовтенко.

За словами експерта, Трамп може подумати, що європейці хочуть на ньому зекономити. Однак якщо США не підтримає таку ініціативу Європи, європейцям потрібно буде до 5 років, щоб наростити свої військові потужності та самостійно забезпечити припинення вогню.

Такий варіант не влаштує ні Україну, ні Трампа. Навіть Європі це б не підійшло, адже вони б свідомо пішли на подальше існування російської загрози для себе.

За цей час Росія могла б посилити свій потенціал та напряму загрожувати НАТО. Трамп ж розуміє, що якщо ситуація дійде до цієї точки, то витрати Америки на забезпечення безпеки в Європі будуть набагато більшими, ніж ті, які просять європейці зараз,

– додав він.

До речі, Володимир Зеленський підтримав пропозицію Макрона щодо миротворчої місії в Україні, але вимагає конкретних механізмів для її реалізації. Водночас президент України підкреслив, що ідея може стати частиною системи безпекових гарантій для нашої країни.