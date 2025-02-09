Такое мнение 24 Канала озвучил полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм. По его словам, есть еще много вещей, которые нужно обсудить.

К теме Миротворческая миссия в Украине оформляется, но есть вопросы, – Зеленский

"Проблема в том, что когда в военном смысле говорится о 200 или 600 тысяч, ЕС, скорее всего, предоставит 60 или 100 тысяч военных как то, что они могут предложить. Есть много вещей, которые нужно обсудить. Сейчас продолжается много спекуляций. Из-за Дональда Трамп сейчас среди европейских стран мы видим дискуссии о возможности попытаться определить, кто будет коалицией стран, готовых отправить войска в Украину", – сказал он.

Нужно мощное присутствие НАТО

Филипп Ингрэм отметил, что прежде всего должно быть прекращение огня. Его условия должны соответствовать тому, чего хочет Украина. Это должно быть что-то, что Владимир Путин подпишет. Возможно, российский диктатор использует это как паузу, чтобы попытаться укрепить свои вооруженные силы.

Именно поэтому нужно мощное присутствие НАТО или Европы. Однако не думаю, что Путин согласился бы с существованием Альянса или добровольной коалиции, если бы она состояла преимущественно из стран НАТО, которые присутствовали бы на территории Украины. Это стало бы барьером для любой формы мирного соглашения,

– предположил он.

Кроме того, в Великобритании продолжается политическая дискуссия по "проверке воды на температуру". Это нужно для того, чтобы понять, куда идет обсуждение, что помогает политикам решать это в частном порядке.

"Также видим попытки намекнуть Дональду Трампу, что Европа готова стать более проактивной в любом решении, которое будет связано с Украиной. Однако думаю, что именно сейчас мы далеки от этого", – считает британский генерал.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что разговоры о размещении миротворческих сил в Украине неуместны. По его словам, еще рано об этом говорить. Свою позицию политик объяснил вопросом возвращения оккупированных территорий. Также канцлер отметил, что в этой ситуации сначала должно быть прекращение конфликта и настоящие переговоры, но ни в коем случае не продиктованный мир.