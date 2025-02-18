Сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Times.

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Может ли Китай отправить миротворцев в Украину

Во время брифинга спикера спросили о слухах, согласно которым США якобы предлагают Китаю отправить своих солдат в состав миротворческих сил в Украине после завершения войны. Также у Го Цзякуна поинтересовались, рассматривает ли Китай возможность направить свих миротворцев в Украину.

Мы не комментируем гипотетические вопросы,

– ответил Го Цзякун.

Кроме того, представитель МИД отметил, что позиция Китая относительно войны России против Украины "всегда была справедливой".

Напомним, что в Китае поддержали усилия для достижения мира, но сделали замечания относительно формата переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии. В КНР ожидают, что к переговорному процессу будут привлечены все заинтересованные стороны.